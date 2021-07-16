İzmir'de bir kadın, motosiklet kullanırken eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İzmir Seferihisar'da bir kadın, motosikletiyle seyir halindeyken eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde dün öğle saatlerinde Tuzla Caddesi’nde motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy’un yanına hafif ticari bir araç yaklaştı.

Yaklaşan araçtan Özsoy’a. Vurulan Hatun Özsoy motosikletten düşüp kanlar içerisinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Özsoy’un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken eski sevgilisi olduğu öne sürülen Y.K. polisi arayarak cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip teslim oldu.