Dolandırıcılardan yeni yöntem: Kargo takip numarasını öğrenip 27 bin 500 TL'lik bilgisayarı çaldılar

İstanbul’da yaşayan, diş hekimliği fakültesi öğrencisi Övgühan Ö., 27 bin 500 liralık bilgisayarını internet üzerinden satışa çıkardı.

Kendisini 'Musa K.' olarak tanıtan bir kişi ilan üzerine Övgühan Ö.'yü aradı. Bu kişi, Övgühan Ö.'ye, Erzurum’da yaşadığını söyledi. İkili, fiyat üzerinde anlaştı. Övgühan Ö., teslimat sürecinin daha güvenli olması için bu kişiye, bilgisayarı, Erzurum’da yaşayan bir arkadaşına göndereceğini söyledi.

Övgühan Ö., “Bilgisayarı arkadaşımdan elden alır ve ödemeyi de yaparsınız” dedi. Bu kişi öneriyi kabul etti. Övgühan Ö., ürünü kargo şirketine teslim etti. Övgühan Ö.'yü arayan kişi, kargo takip numarasını istedi. Övgühan Ö., gelen talepten şüphe duymayarak kargo takip numarasını paylaştı.

Kendisini 'Musa K.' olarak tanıtan kişi ise kargo şubesine gitti, takip numarasını vererek bilgisayarı alıp çıktı. Övgühan Ö.'nün arkadaşı şubeye gittiğinde gerçeği öğrendi.

Kimlik teyidi yok

© AA 'Gerçek Evim' dolandırıcılığı: 600 milyon lira toplamışlar dolandırılan Övgühan Ö. adına, kimliği belirsiz kişi ve kargo şirketine karşı suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Volkan Kılıç, görüntülere de yansıdığı hali ile gerçek alıcı dışında başka bir kişinin kargoyu teslim aldığını söyledi. 27 bin 500 liralık ürünün, sadece takip numarasını söyleyen kişiye sorgusuz suailsiz teslim edildiğine işaret eden Av. Kılıç, “Burada kargo firmasının ciddi bir ihmali söz konusu. Tazmin dilekçemize de cevap vermediler” diye konuştu.

'Kapıdan girene paket verilmez'

Kargo şirketinin sorumluluğuna işaret eden Av. Selin Erkaymaz ise şunları söyledi:

“Muhatap kişinin adı ve soyadı yazılı olduğu halde şube personeli kapıdan giren bir kişiye paket teslimi yapamaz. Burada dikkatlice kimlik bilgilerini karşılaştırması gerekiyor. Kargo firması için görevi kötüye kullanma, teslim aldığını iddia ettiği kişi için ise sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılık durumu var. Mağdur olan satıcı kargo şubesinden zararının giderilmesini talep edecektir. Firma da bunu gidermek zorunda. Çünkü artık paket onun zimmetinde.”

'Dolandırıcılık boyutu var'

Kargo firmasının ihmalinin yanı sıra olayın bir de dolandırıcılık boyutunun olduğunu belirten Avukat Kılıç, “Bilgisayarı satın almak isteyen ve daha sonra şubeden yasal olmayan şekilde paketi teslim alan kişi şu an telefonlarımıza dahi çıkmıyor. Burada ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Aynı şekilde çok sayıda satıcı mağdur edilmiş. İzlenen taktik de bu olayda yaşandığı gibi. Sizden ürünü satın almak istediklerini belirtip bir şekilde kargo takip numarasını alıyorlar ve ürünü ele geçirip kayboluyorlar. Bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Ama tüketicilerin internetten ürün satarken bu olaylara dikkat etmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu.