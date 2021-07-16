Reuters muhabiri Sıddıki, Afganistan'da öldürüldü

Afganistan'da hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmaları takip eden Pulitzer ödüllü Reuters foto muhabiri Daniş Sıddıki hayatını kaybetti.

Reuters tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2010'dan beri şirket için çalışan Sıddıki'nin öldüğü doğrulandı ve 'bölgedeki yetkililerle birlikte çalışarak daha fazla bilgi edinmeye çalıştıkları' kaydedildi.

Sıddıki, Pakistan sınırına yakın Spin Boldok'ta devam eden çatışmaları takip ederken Taliban'ın açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Deeply disturbed by the sad news of the killing of a friend, Danish Seddiqi in Kandahar last night. The Indian Journalist & winner of Pulitzer Prize was embedded with Afghan security forces. I met him 2 weeks ago before his departure to Kabul. Condolences to his family & Reuters. pic.twitter.com/sGlsKHHein — Farid Mamundzay फरीद मामुन्दजई فرید ماموندزی (@FMamundzay) July 16, 2021

Öldürülmesinden kısa süre önce bir şarapnel parçasıyla yaralanan Sıddıki, Taliban tekrar saldırdığında ise pazar bölgesindeki esnafla konuşuyordu.

Afganistan'ın Hindistan büyükelçisi Farid Mamundzay da, Sıddıki'nin ölüm haberini 'bir arkadaşının öldürülmesinden ötürü üzgün olduğunu' söyleyerek duruydu.

Sıddıki'nin ölümünden üç gün önce yayınlanan en son haberinin konusu ise, Taliban'ın sürpriz saldırısına uğrayan Afgan komandoları hakkındaydı.

Thanks for your kind words. I don't think there is anything HEROIC about it. As journalists, this is what we signed up for. It's our DUTY to document what is happening around us. https://t.co/zuNkyK8Mt4 — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) April 26, 2021

Sıddıki, Arakan mülteci krizi konusundaki çalışmaları nedeniyle diğer meslektaşlarıyla birlikte 2018 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazandı.

Aynı zamanda Sıddıki, Reuters'ın Hindistan'ın ikinci koronavirüs dalgasının yıkıcı bilançosunu yayınladığı haberinde dünya çapında manşetlere çıkan toplu ölü yakmaları gösterdiği bir dizi drone fotoğrafı çekti.

THREAD.

Afghan Special Forces, the elite fighters are on various frontlines across the country. I tagged along with these young men for some missions. Here is what happened in Kandahar today while they were on a rescue mission after spending the whole night on a combat mission. pic.twitter.com/HMTbOOtDqN — Danish Siddiqui (@dansiddiqui) July 13, 2021

Sıddıki, bu yılın Nisan ayında haber için aldığı riskler nedeniyle kendisini öven bir kullanıcıya "Nazik sözleriniz için teşekkürler. Bunda kahramanca bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gazeteciler olarak biz bunun için imza attık. Çevremizde olup bitenleri belgelemek bizim görevimiz" yanıtını vermişti.

Sıddıki, mesleğiyle ilgili yaptığı bir TED konuşmasında ise 'en acı verici görevlerinden' bahsetmişti ve okuyucuların bu tür fotoğrafları görmezden gelmek isteyebileceklerini söyledi. Sıddıki, "Ancak bir gün çektiğimiz bu fotoğraflardaki ıstırabı fark edip değişim için ayağa kalkmanız umuduyla, bu insan yapımı kötülüklerin fotoğraflarını getirmeye devam edeceğiz" demişti.