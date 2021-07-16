Simpsons, milyarder Branson'ın uzaya gideceğini 7 yıl önceden bildi

Yakın tarihte gerçekleşen olaylara seneler öncesinden yer vermesi ile tanınan 'The Simpsons' animasyon dizisinin 2014 yılında Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson’un uzay uçuşunu öngördüğü ortaya çıktı.

The Simpsons predicted it… 👏 — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

The Simpsons dizisinin 25. sezonunda 'Sanat Savaşı' adlı bölümde gerçekleşen sahnede Branson uzay mekiğinde süzülerek bir tabloyu seyrediyordu. Sahne sosyal medyada Branson’ın Pazar günü gerçekleştirdiği uçuşla karşılaştırıldı.

Twitter’da bir kullanıcı, Branson’un uzaya turist gönderme amacıyla 2004 yılında Virgin Galactic’i kurduğunu ve dizinin burada çok büyük bir kehanette bulunmadığını vurguladı.

Well its been known Virgin Galactic has been trying to get Richard Branson into space for 17 of the 34 years The Simpsons have been on the air, so the show wasn't exactly being Nostradamus here. — D. Stamos/Helodriver (@SpacecoastPix) July 13, 2021

The Simpson’s dizisi 1989 yılından beri yayınlanıyor ve en büyük tahmini olarak Donald Trump’ın başkanlığını 200 yılında ‘Bart to the Future’ bölümünde yer vermesi görülüyor.