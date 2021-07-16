Wikipedia kurucusundan 'güvenmeyin' uyarısı: Propaganda aracına dönüştürülüyor

Wikipedia’nın kurucusu Dr. Larry Sanger, platformun artık güvenilir bilgiler sağlamadığını ve bazı kullanıcılar tarafından propaganda aracına dönüştürüldüğünü söyledi.

Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedi platformlarından biri olan Wikipedia'nın kurucusu Sanger, kültür ve fikir dergisi Unherd'in Lockdown TV isimli YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

İnternet sitesinin her şey hakkında bilgi sağladığını belirten Sanger, ancak 'gerçeği yansıtma konusunda her zaman güvenilir olamadığını' vurguladı.

Sanger, "Her zaman gerçeği söylediğine güvenebilir misiniz? Bu, gerçeğin ne olduğunu düşündüğünüze bağlı" dedi.

Wikipedia'nın eskisi gibi olmadığını ve artık olayları taraflı bir şekilde verdiğini belirten Sanger, "Bu da bazı kişilerde Wikipedia'nın kontrolünü ele geçirme isteği yaratıyor" diye konuştu.

Platformun bazı olaylar hakkında bilgileri manipüle etmede kullanıldığını belirten Sanger, "Makalelerin, birisinin söylemesini istediği şeyi yansıtmasını sağlamak için perde arkasında oynanan büyük, kötü, karmaşık bir oyun var" ifadelerini kullandı.

Bazı büyük şirketlerin platformda yazarak kamuoyunun düşüncesini etkilemek için maaşlı personeller çalıştırdığını belirten Sanger, şöyle konuştu:

"Elbette, dini bir lider, parti yetkilileri veya bir diktatör gibi bir otorite figürü tarafından ne düşünmeleri gerektiğinin söylenmesini isteyen insanlar var. Ancak bu tür dürtülere hitap eden bir kaynak sadece kötülük yapmış olur.

Böyle bir kaynak, aynı zamanda, halkın gerçeklik algılarını kendi çıkarları için manipüle etmek isteyenler için de yararlı bir araç haline gelir. Sistematik olduğunda bunun adı 'propaganda'dır. Ve Wikipedia'da gerçekten uğraştığımız şey bu.

Ayrıca, müşterileriyle ilgili Wikipedia sayfalarını izleyen ve onlar adına düzenlemeler yapan koca bir sektör de var. Wikipedia editörleri kimliklerini açıklamak zorunda olmadığı için bunların bir kısmı engellenemiyor."

Wikipedia, Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından 2001'de kurulmuştu.