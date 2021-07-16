Karaköy'de tramvay, taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.

İstanbul Karaköy'de, Kabataş istikametinden Eminönü'ye seyreden tramvay, önüne çıkan taksiye çarptı.

Taksi sürücüsünün yaralandığı olayda, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.