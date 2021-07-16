1 çocuk annesi genç kadını vuran şahıs tutuklandı: 'Barışma teklifimi kabul etse öldürmeyecektim'

İzmir'in Akarca Plajı'nda meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Hatun Güneş'in önü, bir süre önce ayrıldığı Yusuf Kaçar tarafından kesildi.

DHA'nın aktardığı haberde, Yusuf Kaçar genç kadının kendisiyle barışmak istememesi üzerine otomobilden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güneş'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güneş'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, polisi arayan Yusuf Kaçar, cinayeti kendisinin işlediğini, Karabağlar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda beklediğini bildirdi. Akaryakıt istasyonuna yönlendirilen ekipler, Kaçar'ı gözaltına aldı.

Farklı numaralardan arayarak tehdit etmiş

Son 1 hafta içinde Hatun Güneş'i farklı numaralardan arayıp, tehdit ettiği ileri sürülen Yusuf Kaçar'ın, polisteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim" dediği belirtildi. Kaçar'ın, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.