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    Edirne'nin Keşan ilçesinde bir köpeğe eziyet edildiğinin haberini alan yetkililer, mağdur köpeği teslim almak üzere olayın yaşandığı bölgeye gitti. Yol üzerinde şiddete maruz kalarak at arabası çekmeye zorlanan yaralı atı gören ekipler, iki hayvanı şiddet görmekten kurtardı.

    Şiddet gören köpeği teslim almaya gittiler, yolda eziyet edilen yaralı atı da kurtardılar

    © İHA / EMRE AKARCA
    Yaşam
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    Edirne'nin Keşan ilçesinde bir köpeğe eziyet edildiğinin haberini alan yetkililer, mağdur köpeği teslim almak üzere olayın yaşandığı bölgeye gitti. Yol üzerinde şiddete maruz kalarak at arabası çekmeye zorlanan yaralı atı gören ekipler, iki hayvanı şiddet görmekten kurtardı.

    Edinilen bilgiye göre, Keşan’a bağlı Erikli sahilinde kamping işletmeciliği yapan E.G. isimli bir kişinin, sahiplendiği köpeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı. E.G.’nin talihsiz köpeğe acımasızca davrandığı anlar bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. O sırada bölgedeki iş yeri sahibi olaya müdahale ederken, durumun haber verilmesi üzerine ertesi gün Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile birlikte hayvan severler dernekleri yetkilileri Erikli’ye gitti.

    hayvan hakları
    © AA
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    Sahiplenildiği kişi tarafından dövülüp işkence yapılan mağdur köpeği almak için giden ekipler, Erikli girişinde üzerinde yara izleri bulunan ve zayıflıktan kemikleri sayılan ancak yine de at arabası çekmeye zorlanan bir at daha gördü. Arabayı çekmesi için sahipleri tarafından kötü muameleye maruz kalan atın bağlı olduğu arabayı durduran yetkililer, jandarmaya haber verdi. Koşum takımları çıkarılarak kurtulan at, veterinerlik müdürlüğü tarafından talihsiz diğer köpek ile birlikte teslim alındı.

    Olaya tanıklık eden ve Erikli’de bir köpeğe şiddet uygulandığı haberini alarak bölgeye geldiğini belirten SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, yol üzerinde bir ata da şiddet uygulandığını gördüklerini söyleyerek, “Atın sahibini durdurduk ve DKMP ekipleri de ata el koyma işlemi yaptılar. Bu insanlar dua etsinler ki yeni kanun 10 gün sonra askından inecek, yoksa çok daha ciddi cezalar alacaklardı. Şu an sadece para cezası uygulanacak. Umarız böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Koşumlarından çıkarılan at şimdilik belediyenin bakım evine gidecek, sonra da biz kendi bakım evimize almak istiyoruz” dedi.

    Talihsiz köpeğe işkence edildiği anların videosunun yurt genelinde yayıldığını ve köpeğe el koymak için geldiklerinde çok zayıf olduğu halde yük çekmeye zorlanan yaralı atın şiddet görmesine müdahale ettiklerini söyleyen KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ise, at sahibinin de zarar görmemesi için işlemlerin başlatıldığını söyledi.

    Atın çipli olduğunu belirten Cebeci, “Vatandaşın triportör alması için belediyeye gerekli girişimler yapıldı. Böyle olması daha iyi. Çipli ve karneli tüm atlar Keşan’da triportörler ile değiştirildi. Bu kişilere de bu şekilde bir geçim kaynağı belediye tarafından sağlanırsa mutlu oluruz. Bu hayvanlar da ıstırap çekmekten kurtulur” diye konuştu.

    Köpeği dövdüğü anlar kameralara yansıyan ve gözaltına alınan E.G.’ye bin 33 lira ceza verildi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alınan E.G. hakkında “hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek” suçundan işlem başlatıldı.

    Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan köpek, rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü. Öte yandan at ise Keşan Belediyesi tarafından teslim alınırken, koşum takımları ise sahibine geri götürüldü. 

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    Etiketler:
    Hayvanlara işkence, At, Köpek, Edirne, Türkiye
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