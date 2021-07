Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili konuştu

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla Türkiye'de gündem olan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki dolandırıcılık iddialarının kendisini üzdüğünü belirten Alsaloussi, "Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" dedi.

Bahar'ın aktardığına göre Alsaloussi'nin açıklamaları şöyle:

"Öncellikle benimle konuşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bu ay Türkiye'ye gelmeyi, Mustafa'yı görmeyi ve Bodrum'a gitmeyi planlıyorum. Ben geldiğimde umarım vakit bulabilirsin ve buluşuruz. Böylelikle kendimi ifade etme şansı bulurum.

Mustafa'ya soracak olursan hakkımda her şeyi anlatacaktır. Senden ricam benimle bir araya gel, beni dinle, elimdeki tüm faturaları gör ve gerçeği ortaya çıkar.

Benim tarafımı tutmanı, Şeyma'nın tarafını tutmanı istemiyorum. Gerçek ortaya çıksın.Bu nedenle seninle oturup, konuşmak ve her şeyi anlatmak istiyorum. Benim açımdan olanları dinlemeni istiyorum. Bunlar benim için yeni. Kendi halinde yaşayan biriyim. Gündeme geldiğim konuya bak. Bu benim tercihim değildi ama iş ortaklarım bunu yapmam gerektiğini söyledi.

'Kredi kartı ve harcamaları belli'

Şoke olmaktan ötesi yaşadıklarım. Bu benim hayatım değil. Tanınmak, bilinmek tercihim değil. Hayatını her zaman özel yaşamış biriyim. Hayatım boyunca ortalıklarda görünüp, hayatımı anlatma ihtiyacında olmadım. Bu benim için tamamen yeni bir durum. Bunların ortasında olduğum için üzgünüm.

Hakkımda birçok eleştiri ve yorum yapıldı medyada. Hayatımda hiç hayal edemeyeceğim söylentilerin içinde yer aldım. Ve tüm bunları arkadaşlarım aracılığıyla öğrendim çünkü Türkçe bilmiyorum, hepsi bana tercüme edildi. Benim hakkımda dolandırıcı dediler ve bu beni incitti.

Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının extresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin.

'Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim'

Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim.

'Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor'

Dürüst olmam gerekirse, ben bu kızı gerçekten sevdim, başka türlü ona yaptıklarımı yapmazdım. Ona iyi bir hayat verebilmek için elimden geleni yaptım. Ama o her detayı yayınladı, insanlara gösterdi, ortada yaşadı. Ve ben bundan hiç hoşlanmadım. Geçtiğimiz dört beş ay boyunca Instagram'a koyduğu hayat, Şeyma ve Melisa için gayet güzel bir hayattı. Onun bu tarzına saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Bu nedenle medyada hakkımda, kötü biri olduğuma, dolandırıcı olduğuma dair yazılanları okumak acı veriyor. Ona iyi davranmadığım, beni terk ettiği haberlerini okumak yaralıyor.

'Şeyma'yı sevdim, hala seviyorum'

Şeyma'yı neden bıraktığım sorusunun cevabı uzun ve kolay verilebilecek bir cevap değil. Şeyma'yı sevdim. Hala seviyorum. İlişkimizbir çok ayrı şeyden ötürü bitti. Bunlardan biri aramızdaki saygının bitmiş olmasıydı.

Bir başka şey de şu, benim annem Kasım ayında öldü. Şeyma'yla annem ölmeden kısa bir süre önce tanışmıştım (sesi titriyor). Aralık ayında onunla yakınlaştım. İçimde büyük bir boşluk vardı çünkü anneme çok yakındım. Onunla tanıştığımda, bana karşı çok iyiydi, Melisa harika bir çocuk. Ben içimdeki boşluğu, aile hissini onlarla tamamladım. Zaman geçince, fark ettim ki, Şeyma ve benim aramdaki şey uyumlu değil. O benim hoşlanmadığım farklı bir hayat tarzından hoşlanıyor.

İkimizin hayat tarzı farklı. O iyi biri, kalbi çok iyi. Ama Türkiye'deki birçok insan size karşı olduğunda, deriniz kalınlaşır ve hislerinizi göstermeniz zorlaşır. Bazen, yaptığı yanlışları kabul etmekte zorluk çekiyor."

Sonat Bahar: Bir baktım, yüzük yine gözümüze sokuluyor

Haberi yayınlanan Sonat Bahar da, haberi yayınlamasına giden süreçle ilgili olarak bilgi verdi. 30 Haziran'da Mustafa Tatlıcı diye birinin kendisini aradığını söyleyen Bahar, "Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Kanada'dan okul arkadaşı olduğunu, Meedo'nun benimle röportaj yapmak ve her şeyi anlatmak istediğini, beni aramak için telefonumu istediğini söyledi" dedi. Bahar, şöyle devam etti:

"Olur dedim. 10 dakika sonra Kanada'dan bir arama geldi. Telefonun karşısındaki kişi, haftalarca magazin gündemine oturan Meedo'ydu. Tıpkı Şeyma'ya evlenme teklif ederken ki gibi ürkek bir sesti karşımdaki. Tedirgindi. Yaşananları anlatmak için Türkiye'ye de benimle bir araya gelmek istediğini, birkaç gün içinde gerekli organizasyonları yapıp, Bodrum'a geleceğini, tüm bunları yazmamı istediğini çünkü bunları başlatan kişinin ben olduğumu söyledi."

15 dakika boyunca telefonla konuştuklarını anlatan Bahar, röportaja kadar aralarındaki sohbeti yazmayacağı konusunda söz verdiğini belirtti.

"Bu sohbetin detaylarını sadece Yayın Yönetmenim Sinan Özedincik'le paylaştım. röportaja kadar yazmama konusunda hemfikir olunca, Meedo'dan röportaj için tarih beklemeye başladım" diyen Bahar, şunları kaydetti:

"Bir baktım, yüzük yine gözümüze sokuluyor. Belli ki Meedo ve Şeyma barıştı. Yolları açık olsun. Mutlu olsunlar. Meedo'ya mesaj attım, araya giren Mustafa Tatlıcı'yı aradım, mesajla röportajı ne zaman yapacağımızı sordum. Maalesef cevap alamadım. O yüzden artık aramızda geçen diyaloğu yazmakta bir sakınca görmüyorum."