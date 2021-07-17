Yeni araştırma: Sputnik V, uygulandığı kişilerin neredeyse tamamında hücre bağışıklığı sağlıyor

Arjantin’de yapılan bir araştırmaya göre Rus Sputnik V aşısı, uygulandığı kişilerin yüzde 90’ında hücre bağışıklığı oluşmasını sağlıyor. Vücutta, virüse karşı savaşan T hücrelerinin oluştuğu anlamına gelen bu bağışıklık türünün uzun süreli koruma sağladığı biliniyor.

Rus Sputnik V aşısının Twitter hesabından, Arjantin’de yayınlanan La Nacion gazetesinde yayınlanan bir araştırma paylaşıldı. Arjantin’de yapılan söz konusu araştırmada, Sputnik V aşısının uygulandığı kişilerin yüzde 90’ında T hücrelerinin oluştuğu bulgusuna ulaşıldı.

Hücre bağışıklığı olarak tabir edilen bu bağışıklık türünün, vücudu enfeksiyona karşı uzun süreli olarak koruduğu biliniyor.

As RDIF continues to work closely with health regulators around the world, new study from Argentina shows that T-cell immunity, ensuring long-term protection vs COVID-19, is formed in over 90% of cases after #SputnikV vaccination👇https://t.co/X5tFoPzRtD — Sputnik V (@sputnikvaccine) July 17, 2021​

T hücresi ile antikor arasındaki fark

Koronavirüs aşılarıyla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar çoğunlukla antikorlara odaklanıldı. Ancak virüslerin yüzeyine yapışarak onları etkisizleştiren küçük proteinler olarak tanımlanabilecek antikorlar, bağışıklık sistemimizin parçalarından sadece biri.

T hücreleri ise akyuvarların bir türü olarak tanımlanıyor. Bu hücreler, bağışıklık sistemininönemli rol oynuyorlar.

Hemen hemen bütün etkili aşıların hem antikor geliştirme hem de T hücresi çoğaltma etkisinin olması bekleniyor. Fakat aşıların, antikor ve T hücresi geliştirme düzeyleri farklılık gösteriyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 68 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik, bağışıklık oluşturması adına vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.