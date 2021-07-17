Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor

Muğla'nın gözde turistik kenti Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.