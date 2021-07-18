Acun Ilıcalı’dan Cansu Dere paylaşımı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki gün oyuncu Cansu Dere'nin de aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün ünlü oyuncular Cansu Dere ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı.

Ilıcalı, sezon finali yapan Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cansu Dere ile Acun Ilıcalı'nın bir araya gelmesi 'transfer' iddialarını gündeme getirdi.

40 yaşındaki oyuncunun Exxen'de yayınlanacak olan yeni bir projede yer alacağı konuşuluyor.