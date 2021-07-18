Bozcaada tatilci akınına uğradı: Bayram boyunca 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bozcaada tatilci akınına uğradı. Adada, bayram boyunca en az 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı.

Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.

Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor.

Şu anda kimse dönüşü düşünmese de kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.