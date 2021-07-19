Rusya’da Kovid-19 testi için biyoçip geliştirilecek

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Kovid-19’un test edilmesi için biyoçip geliştirmeye başlayacağını açıkladı. Biyoçip prototipinin pnömönilerin bölgesel özelliklerinin incelenmesinden sonra geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, kuruma bağlı olan Nijnıy Novgorod Blohina Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ensitüsü’nün koronavirüs ve toplum kökenli pnömönilerin tespit edilmesine yönelik biyoçip geliştireceği belirtildi.

Açıklamada, “SARS-CoV-2 virüsü de dahil olmak üzere toplum kökenli pnömöninin gerçek patojenlerinin açığa çıkarılmasına yönelik biyoçip prototipinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Pnömönilerin bölgesel özelliklerinin belirlenmesi ve biyoçipin bu özellikler hesaba katılarak geliştirilmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rapid BİO ve Avivir şirketleri nisanda Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gelişen antikorları tespit edebilen ve güvenilirlik düzeyi yüzde 96 olan bir test sistemini tescillemişti. EpiVakKorona aşısının geliştiricisi Vektor Bilim Merkezi de kendi test sistemini geliştirdiğini duyurmuştu.