Hakim olduğuna, savcı eşi dahil herkesi inandırdı: Gerçek, HSK atama listesinde ortaya çıktı

Antalya'da Zeliha Özdemir adlı bir kadın, kendisini Çeşme Hakimi olarak tanıttığı savcı ile evlendi. Aradan geçen 3 yılın sonunda hakim olduğunu öne süren eşinin HSK atama listesinde göremeyen savcının şüpheleri üzerine gerçek ortaya çıktı. Savcı, sahte hakim olan eşinden şikayetçi oldu, kadın tutuklandı.

Antalya'da Zeliha Özdemir isimli genç bir kadın, yaptığı planla savcı eşi de dahil herkesi hakim olduğuna inandırdı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 2017'de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti. Gördükleri sonrasında bir plan yapan Özdemir, sahte hâkim savcı kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

Eşiyle yargı mevzuatını da tartışmış

Antalya Adliyesi'ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hakimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya'da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu.

Özdemir, yalanlarıyla hakim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Gerçek hakim, Zeliha Özdemir ise Ceza Mahkemesi hakimiydi. Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp bir çok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı'ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Özdemir, sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştı ki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in oyunu HSK'nın atama listesiyle son buldu. Savcı Alper Tunçer, HSK'yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK'dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir'in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer'in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya'da gözaltına alındı. Özdemir, 16 Temmuz'da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme' gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.