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    Engelli adamı darp ettiler: 'Ayağımın sakat olduğunu biliyorlardı, taş, sopa ne varsa bayıltana kadar dövdüler beni'

    © DHA
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202107191045001317-engelli-adami-darp-ettiler--ayagimin-sakat-oldugunu-biliyorlardi-tas-sopa-ne-varsa-bayiltana-kadar/

    Ankara'da vazife malülü engelli İsmet Gürdal, 2 kişi tarafından darp edildi. Saldırganlar gözaltına alınırken, şiddet gören 49 yaşındaki Gürdal, "Ayağımın sakat olduğunu da biliyorlardı. Taş, sopa ne varsa vurmaya başladılar. 6. katta da pusu kurmuşlar. Burada da beni dövmeye başladılar. Bayıltana kadar dövdüler" dedi.

    Kara Harp Okulu’nda 2001 yılında görev yaparken, mühimmat sandığının düşmesi sonucu ağır yaralanıp vazife malulü olan İsmet Gürdal, binada oturanları rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusunun ev sahibi B.U. ile onun arkadaşı tarafından bayıltılana kadar dövüldü.

    Kavgaya dönen olayda evli ve 1 çocuk babası İsmet Gürdal, dövüldü. Burnunda ve kaburgasında kırık, göğüs kafesinde çatlak oluşan Gürdal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gürdal'ın şikayeti üzerine polis, kavgaya karışan G.U. ve arkadaşını gözaltına aldı.

    DHA'nın aktardığı haberde, hastanede tedavisi devam eden yüzde 55 engelli Gürdal, apartman sakinleri olarak B.U.'nun evinde oturan kiracısından şikayetlerini kendisine bildirdiklerini söyleyerek "Dün akşam bahçede oturuyordum. Kendisine kiracısından şikayetimizi tekrar söyledim. O da 1 saat sonra yanında bir adamla tekrar apartmana geldi. Komşulara saldırmaya başladı. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Engelli olduğumu biliyordu. Ayağımın sakat olduğunu da biliyorlardı. Taş, sopa ne varsa vurmaya başladılar ve daha sonra gittiler. Sonra eve girerken 6'ncı katta pusu kurmuşlar. Burada da beni dövmeye başladılar. Bayılana kadar dövdüler. Ben de bastonumla onlara karşılık verdim. Göğsüme bıçakla saldırdılar. Ayağım kayınca yere düştüm ve daha çok üzerime yüklendiler. Daha sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda ambulanstaydım. Her yerim kan içindeydi" diye konuştu.

    © DHA
    Komşusunun ev sahibi tarafından darp edilen İsmet Gürdal'ın tedavisine hastanede devam ediliyor

    İsmet Gürdal, darbedilmesi sonucu boyun ve bel kısmına takılan platinlerin yerinden oynadığını, göğüs kafesinde çatlak olduğunu, burnunun kırıldığını ifade ederek, "Bayramdan sonra tekrar ameliyatla platin takılacak. Kalçamda zaten sıkıntı vardı. Yine bayram sonrası kalça protezi takılacak. Diz kapağım zaten sakattı, baston ile yürüyebiliyordum. Kalçamda sorun vardı. Bayram sonrası protez takılacak. Zaten yüzde 55'im yok benim, bu yapılır mıydı bana? Şikayetçi olduk. Bunlara ders olsun ki engelliye böyle bir durumda bulunamasınlar" dedi.

    Etiketler:
    Ankara, Darp, Engelli
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