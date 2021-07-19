Adana'da çocuklar arazözden sıkılan tazyikli suyla serinledi

Adana'da sıcaklardan bunalan çocuklar arazözden sıkılan tazyikli suyla serinledi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ''Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın'' notu düşerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaz mevsiminde bunaltıcı sıcakların hakim olduğu Adana'da hava sıcaklığı 36 derece ölçülürken, serinlemek için çare arayanlar tatil bölgelerine akın etti.

Ancak kentin güney bölgesinde yaşayan çocuklar, serinlemek için bir başka yöntem buldu.

Adana Yüreğir'de sıcaktan bunalan çok sayıda çocuk, cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi'ne ait arazözün tazyikli suyuyla serinledi.

Çevredeki bir başkası ise çocukların eğlencesini görüntüledi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ''Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın'' notu düşerek o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın.😅 pic.twitter.com/w5cA4v97EG — Fatih Mehmet Kocaispir (@fmkocaispir) July 19, 2021

​