DSÖ: 30’dan fazla ülkede ‘Lambda varyantı’ tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19’un Lambda varyantının başta Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 30'dan fazla ülkede tespit ettiği belirtildi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, haziran ortalarında Lambda varyantını ‘ilgi çekenler’ listesine aldıklarını, bu varyantın ilk kez Aralık 2020’de Peru’da tespit edildiğini anlattı.

Van Kerkhove, DSÖ’nün Twitter hesabından yapılan canlı yayında, “Bu oldukça genç bir varyant. Başta Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere bazı ülkelerde dolaşıyor, gerçi şu ana kadar 30’dan fazla ülkede tespit edildi” ifadesini kullandı.

Yetkili, örgütün Lambda varyantını yakından izlediğini ve bu varyantın yayılmasıyla ilgili bilgi almak için tüm üye ülkelerle işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.