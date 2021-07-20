İskoç dağcılık kuruluşları uyardı: 'Google Haritalar ölümcül rotalara yönlendiriyor'

İskoçya'da dağcılık yardım kuruluşları, Google Haritalar uygulamasının kullanıcıları Ben Nevis ve diğer birçok dağın zirvesine götüren 'ölümcül' bazı rotalar çizdiği uyarısında bulundu.

İskoç dağcılık yardım kuruluşları, Google Haritalar'ın Birleşik Krallık ve İskoçya'nın en yüksek dağı olan Ben Nevis'e ve diğer zirvelere çıkan 'ölümcül' rotalar önerdiği konusunda uyardı.

Yardım kuruluşu John Muir Trust, Google'ın konuyla ilgili endişelere yanıt vermediğini belirtti.

Google accused of sending walkers on potentially fatal Ben Nevis routes people with little experience should not mess with The Ben and even less so with An Teallach which regularly claims lives. Google should not be used. Get OS Landranger mapshttps://t.co/q6jKA8Z3qt — Archiesdaddy (@DrW0mbat) July 16, 2021

The Guardian'a konuşan doğal hayatı ve çevreyi koruma görevlisi Nathan Berrie şunları söyledi:

"Sorun şu ki Google Haritalar, bazı ziyaretçileri zirveye en yakın otopark olan Upper Falls otoparkına yönlendiriyor. Fakat uygulama bu yönlendirmeyi yaparken doğru rotayı çizmiyor. Bu yüzden zirveye giden yolda olduğunu düşünüp Steall Falls ya da Ben Nevis'in güney yamaçları gibi tehlikeli yerlere yönelen deneyimsiz dağcı gruplarıyla sık sık karşılaşıyoruz."

Mountaineering Scotland adlı yardım kuruluşunun güvenlik danışmanı Heather Morning ise deneyimli dağcıların bile önerilen rotayı seçmeleri durumunda büyük sorunlarla karşılaşacaklarını vurguladı.

Morning şunları ifade etti:

"Hat, çok dik, kayalık ve patikasız bir araziden geçiyor. Burada iyi görüş koşullarında bile güvenli bir şekilde araç kullanmak oldukça zordur. Alçak bulutları ve yağmurlu bir havanın olduğunu düşünürsek Google'ın önerdiği rota ölümcül olma özelliğine sahip."