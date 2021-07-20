Kurbanlık satın almaya gidenler mahsur kaldı: Hayvanlarla birlikte kapıların üzerinden atladılar

Denizli'de kurbanlık fiyatlarının düşmesi için arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar, güvenlikçiler pazarın kapılarını kilitleyince mahsur kaldı ve kurbanlıklarıyla birlikte kapıların üzerinden atladı.

Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında arefe gününün son saatlerine kadar bekleyen vatandaşlar, alışverişlerini pazarın çalışma saatleri içerisinde tamamlayamayınca bölgede mahsur kaldılar.

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde hayvan pazarının kapıları, mesainin dolması nedeniyle güvenlikçiler tarafından kapatıldı. Kurbanlıklarını satın alıp evlerine dönebilmek içinkapının kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Bunun üzerine birçok vatandaş, yüksek demir kapıların üzerinden atlayarak dışarıya çıkabildi. Kendileri dışarıya çıkabilen ancak satın aldıkları kurbanlıklarını içeride bırakmak zorunda kalan vatandaşların yardımına ise yine yetiştiriciler yetişti. Küçükbaş hayvanları kucaklayarak demir kapının üzerinde atlatan satıcılar, hayvanları sabah kesilebilmeleri için yeni sahiplerine teslim etti.

Durumun yetkililere iletilmesinin ardından kapılar açılarak, çıkışlara gece 01.00’e kadar daha izin verildi.