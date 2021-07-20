Aksaray'da yolcu otobüsü seyir halinde yanmaya başladı: Son anda kurtuldular

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Antalya seferini yapan 36 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu yolcu otobüsü Aksaray’ın merkeze bağlı Alayhan Köyü girişine geldiğinde aniden motor kısmından yanmaya başladı.
Motor kısmında alevleri fark eden şoför otobüsü hemen sağa çekerken otobüs bir anda alev topuna döndü. Korku dolu anların yaşandığı yangında yolcular can havliyle kendilerini otobüsten aşağıya atarken adeta son anda kurtuldular. Yangın yolcular tarafından 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Bu sırada karşı şeritte bulunan petrol istasyonu görevlisi yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.
Yine yangına ilk müdahalede bulunan petrol istasyonu görevlisi Ethem Dirican, “Araba geliyordu. Zaten dumanlar da vardı. Ben müdahale etmeye çalıştım ama tüplerle beraber geldik. Kapaklarını açınca alevler başlamıştı zaten. Tüpler fayda etmedi yani, yetersiz kaldı” ifadelerini kullandı.
Otobüs firmasının ek otobüs istemesiyle olay yerine gelen bir başka otobüse bindirilen 36 yolcu yollarına devam ederken, yangının otobüsün motor kısmında elektrik şasesinden çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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