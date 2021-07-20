Salgında bayram sonuna kadar 'dalgakıran' hedefleniyor

Pandeminin yaz aylarında ulaştığı nokta ve bayramla beraber artış beklenen vaka sayısı, aşılama hızının arttırılmasını zorunlu kıldı. Bayramdan sonraki 1.5 ay içerisinde en az 18-20 milyon kişiye daha ilk doz aşı yapılması gerektiği belirtiliyor.
Amaç, eylül ayına gelindiğinde en az 60 milyonun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak. Bayramdaki hareketlilikle vakaların 10 bine ulaşacağı iddia ediliyor. Bu yükselişin aşı olmayanlar için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.
Zaman daralıyor
Sonbahara kadar olan 1.5 aylık sürenin aşılama açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, “Virüsle olan yarışı kazanabilmenin tek yolu aşı. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin ardından 10 gün sonraki rakamlar çok önemli. Aşılamaya hız vererek güze girersek rakamları kontrol altında tutabiliriz” dediler.
18 yaş altındaki 22 milyon nüfus dikkati alındığında, aşı olmayanların toplam sayısının 20-30 milyon bandında kalması riskli olarak görülüyor.
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