Japonya'da halkın yüzde 87'si Tokyo Olimpiyatları'ndan endişe ediyor

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 87'sinin Tokyo Olimpiyatlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen düzenlenmesine yönelik 'bir seviyede endişeli' olduğunu ortaya çıkardı.

Kyodo ajansının anketinde katılımcılara 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Oyunlarına yönelik değerlendirmeleri, seyirci alınmama kararı, hükümetin Kovid-19 tedbirleri ile Tokyo'daki OHAL soruldu.

Buna göre katılımcıların yüzde 67.9'u yaklaşan turnuva öncesinde, halihazırda başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletlerinde Kovid-19'a karşı uygulanan olağanüstü halin verimliliğinden şüphe ediyor.

Katılımcıların yüzde 58.5'i, olimpiyatlar öncesi, ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyasının yeterli düzeye erişmediğini savunurken yüzde 64.2'si hükümetin Kovid-19 sınırlamalarını desteklemediğini söyledi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin turnuvanın seyircisiz düzenlenmesi kararını katılımcıların yüzde 43.6'sı uygun buldu, yüzde 23.6'sı ise az da olsa seyirci kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.

OC Başkanı Bach: 'Dünyanın en iyi sporcuları hayallerini gerçekleştirmek için sabırsız'

Yaklaşık 2 bin kişinin dahil edildiği ve katılımcıların yüzde 87'sinin 'bir şekilde endişeli' olduğunu ortaya koyan ankette, katılımcıların yüzde 31.2'si ise Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin dünyaya dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen IOC oturumunda konuşan Bach, "Tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının kahramanca çabaları sayesinde bugün burada birlikte olabiliyoruz" dedi.

Tokyo'nun ev sahibi şehir resmi statüsünü kazandığı 8 yıl önceden bugüne IOC'nin Japonya ile güvenilir partnerliğinden övgüyle bahseden Bach, "Japonların azim ve adanmışlık erdemleri bizi hayran bırakıyor" diye konuştu.

Olimpiyatları düzenlemenin tüm dünyaya barış, dayanışma ve direnç mesajı vereceğini kaydeden Bach, "Dünyanın en iyi sporcuları sonunda olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek için sabırsızlar" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, Kovid-19'a rağmen olimpiyatları düzenleme konusunda önceliklerinin 'güvenli müsabakalar' olduğunu söyledi.