Araştırma: Kahve çarpıntı yapmıyor

JAMA Internal Medicine’da yayınlanan bir araştırmaya göre, düzenli kahve tüketiminde her bir fincan kahve yüzde 3 daha az aritmi riskiyle ilişkilendirildi. Araştırmada aynı zamanda kahve tüketiminin sağlığa zarardan çok yararlı olduğu sonucuna varıldı.

Diken’in aktardığına göre, JAMA Internal Medicine’da hafta başında yayınlanan bir araştırma kahve severlerin çarpıntı endişesini ortadan kaldırıyor.

386 binden fazla kişinin üç yılı aşkın bir sürede kahve tüketimini analiz eden araştırma bu verileri atriyal fibrilasyonu da (düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan bir çeşit kalp rahatsızlığı) içeren kardiyak aritmi oranlarıyla karşılaştırdı.

Yaşam tarzı, demografi ve çapıntıya neden olabilecek hastalıkları da hesaba kattıktan sonra düzenli kahve tüketiminde her bir fincan kahve yüzde 3 daha az aritmi riskiyle ilişkilendirildi.

Araştırmanın yazarlarından aritmi uzmanı Dr. Gregory Marcus, kahvenin çarpıntıya neden olduğu fikrinin eski ve küçük çaplı araştırmalardan kaynaklandığını belirterek bugün gelinen noktada bilimin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.

Dr. Marcus 201 meta analizin incelenmesi sonucu makul ölçüde kahve tüketiminin sağlığa zarardan çok yararlı olduğu sonucuna varıldığını belirtti.

Çalışmada ayrıca kafeinin diyabet, kalp rahatsızlıkları, kanser gibi hastalıkları azaltmada olası faydalarının ortaya çıktığına dikkat çekildi.