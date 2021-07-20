'İnek gübresi koronavirüsü tedavi etmez' dediği için tutuklanmıştı: Hint aktivist serbest bırakılacak

Hindistan'da hayatını kaybeden Bharatiya Janata Partisi (BJP) Manipur eyaleti lideri Tikendra Singh'in koronavirüs tedavisinde inek dışkısı önerisini reddettiği için tutuklanan aktivist Leichombam Erendro ile gazeteci Kishorechandra Wangkhem'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

Hindistan mahkemesi, dün verdiği kararda aktivist Leichombam Erendro'nun tutuklanmasının ülkenin anayasasına göre yasa dışı ve insan haklarının ihlali olacağına karar verdi ve iki aylık tutukluluğun ardından salınmasına hükmetti.

Erendro, Hindistan'ın iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) Manipur eyaleti lideri Tikendra Singh'in koronavirüs nedeniyle ölmesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmıştı.

Tikendra Singh'in ölümünün ardından Facebook'ta paylaşım yapan Erendro, "Koronavirüsün tedavisi inek gübresi ve inek idrarı değildir. Tedavisi bilim ve sağduyudur" açıklamasında bulunmuştu.

Erendro ile birlikte tutuklanan gazeteci Kishorechandra Wangkhem da, "İnek gübresi, inek idrarı işe yaramadı. Temelsiz tartışmalar" demişti.

Paylaşımların ardından, Manipur BJP Başkan Yardımcısı Usham Deben Singh ve Genel Sekreter P Premananda Meetei, Erendro ve Wangkhem hakkında tutuklanmaları için şikayette bulunmuşlardı.

Erendro'nun avukatları ise, bölge sulh hakiminin Erendro aleyhine alınan önleyici gözaltı kararının 'en iyi ihtimalle dayanıksız olduğunu' söyledi.

Hayatını kaybeden Singh, koronavirüs tedavisi için inek dışkısı kullanımını desteklemişti.