ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden olan bebeğini kucağına aldı. Halsey-Alev Aydın çifti, 5 gün önce dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley ismini verdi.

İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey bebeğini kucağını aldı.

Bu mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Halsey’in paylaşımı kısa sürede çokça beğeni ve yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör halsey (@iamhalsey)'in paylaştığı bir gönderi

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En ‘ender’ ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düştü.