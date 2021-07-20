İlk gülücük emojili eser, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin ziyaretçilerine 3700 yıl öncesinden gülümsüyor

Üzerinde günümüzün gülücük emojisine benzer bir çizim taşıyan 3700 yıllık bir su kabı, Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde Karkamış kazı alanından çıkarılan eserler için ayrılan bölümde yerini aldı.

World’s oldest 'smiley' emoji found on 3,700-year-old water canteen on display in Turkish city



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Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, sergileme hazırlıkları sırasında dünyanın en eski gülücük emojisi bulunan kapla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan yapılmış, Orta Tunç Çağı’na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz. İlk bulunduğu zamanda çok parçalı halde çıkmıştı. Restore edildi, restore edildikten sonra şu an bulunduğumuz salonda geçici sergilemeyle ziyaretçilerimize sunmayı düşünüyoruz."

Fırat nehrinin batı kıyısındaki Karkamış'ın Geç Bronz Çağı'nda Hititlerin Suriye bölgesinin idari başkenti olduğuna dikkat çeken Çomak, önemli eserlerin çıktığı antik kentte Prof. Dr. Nikolo Marchetti'nin başkanlığındaki ekibin kazı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti.