Antalya'da kurt saldırısına uğrayan çobanın parmakları koptu: 'Taşı vurmasaydım beni öldürecekti'

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kurt saldırısına uğrayan çoban Mesut Şahin'in parmakları koptu. Hastanede tedaviye alınan Şahin, "Yerden taş alıp burnuna vurunca bıraktı. Taşı vurmasam belki de beni öldürecekti" dedi. Şahin, mahallelerinde yıllardır bu sorunun yaşandığını, hayvan üreticilerinin çaresiz olduğunu söyledi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Mesut Şahin, hayvanlarını otlattığı sırada kurt saldırısına uğradı.

Kurtla mücadele eden Şahin, yerden aldığı taşla kurda vurarak saldırıdan kurtulmayı başardı.

Sağ el serçe parmağı kopan, çeşitli yerlerinden de yaralanan Şahin, mahalle muhtarı kuzeni Osman Şahin'i arayıp yardım istedi. Muhtar Şahin'in kendi aracıyla ilçedeki hastaneye getirdiği Mesut Şahin, ilk müdahalenin ardından kuduz takibi ve aşısı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'10 saniye içerisinde oldu, beni öldürecekti'

Geçmişte yaklaşık 20 hayvanını kurtların telef ettiğini söyleyen Mesut Şahin, "Hayvanlarımın başında beklerken kurt çalıların arkasından çıkarak birden bana saldırdı. Bacaklarını üzerime atarak beni yıktı. Parmağımı kopardı, elimi ve ayağımı yaraladı. Olay 10 saniye içinde oldu. Yerden taş alıp burnuna vurunca bıraktı. Taşı vurmasam belki de beni öldürecekti" dedi.

Mahallelerinde yıllardır bu sorunun yaşandığını, hayvan üreticilerinin çaresiz olduğunu söyleyen Muhtar Osman Şahin ise, "Çoğaldıkça artık vatandaşa da saldırmaya başladılar. Buna bir çözüm bulunsun" diye konuştu.