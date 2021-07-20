Harry Potter yazarı: Yüzlerce trans aktivistten ölüm, bombalama, tecavüz tehditleri alıyorum

LGBT ile ilgili bir tartışmayı uzun zamandır inatla sürdüren ve 'transfobi' eleştirilerinin hedefi haline gelen J.K. Rowling, yüzlerce trans aktivistten ölüm tehditleri aldığından yakındı.

Harry Potter'ın yazarı olarak dünya çapında tanınan J.K. Rowling, LGBT ile ilgili bir tartışmaya girmesi nedeniyle 'transfobi' eleştirileriyle karşılaşmasının ardından yüzlerce trans aktivistten tehdit aldığına dair açıklama yaptı.

Doğdukları cinsiyetten başka başka bir cinsiyet kimliği benimseyen translarla ilgili tartışmalı açıklamaları nedeniyle işten kovulan bir kadın çalışana Aralık 2019'da destek açıklamış bulunan kadın yazar, Haziran 2020'de 'regl olan insanlar' tabirinin kullanılmasını eleştirerek "Cinsiyet gerçek değilse, küresel olarak kadınların yaşanmış gerçekliği silinir. Transları tanıyor ve seviyorum, ama cinsiyet kavramının silinmesi, pek çok insanın anlamlı şekilde yaşamlarını tartışması kabiliyetini ortadan kaldırıyor" diye tweetlemişti. Bunun üzerine 'trans karşıtı' olduğu gerekçesiyle kınanan ve Harry Potter film serisinin bazı oyuncularından da eleştiri alan Rowling, kendi web sitesinde yayımladığı makalede pek çok kadının 'regl olan insanlar' diye tanımlanmayı aşağılayıcı bulduğunu ve tuvaletlerle soyunma odalarını kendini kadın hisseden erkeklere açmanın içeri girmek isteyen her erkeğe açmayı beraberinde getireceğini savununca da 'trans dışlayıcı radikal feminist' (TERF) olarak nitelenmişti. Eleştirilere Kennedy ailesinin de katılması üzerine Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü'nü iade etmişti.

Son olarak bir trolün 'kendisinin posta kutusuna çok hoş bir boru bombası bırakılmasını' dileyen Twitter mesajının ekran görüntüsünü paylaşan kadın yazar, şu tepkiyi verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, bir kadını kovduramaz, tutuklatamaz veya yayıncısı tarafından terk edilmesini sağlayamazsanız ve onu aforoz etmek yalnızca kitap satışlarını artırırsa, gerçekten gidilecek tek bir yer kalır."

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021

Bunun üzerine takipçilerinden biri, 'böylesi korkunç bir mesajın, kadınların tuvalet ve soyunma odalarının kendilerini kadın olarak tanımladığını söyleyen her erkeğe açılmasının güvenlik sorunu yaratacağına dair yorumlarına tepki olup olmadığını' sordu.

Harry Potter yazarı, 'durumun tam da bu olduğu, aldığı tavır nedeniyle çok sayıda trans aktivistin kendisini dövmek, öldürmek, bombalamak, tecavüz etmekle tehdit ettiği' yanıtını verdi. Hal böyleyken, 'bu hareketin kadınlara hiçbir risk oluşturmadığını fark ettiğine' dair ironi yaptı.

Yes, but now hundreds of trans activists have threatened to beat, rape, assassinate and bomb me I’ve realised that this movement poses no risk to women whatsoever. pic.twitter.com/qb1RrCFqy0 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021

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