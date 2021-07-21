Şarkıcı Alişan'ın kardeşi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen korona virüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

© İHA Alişan’ın yağ aldırma davasında karar çıktı özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.

Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti.

Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.