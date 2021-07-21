'Kız alıp verme meselesi' yüzünden amcasıyla kuzenini vurdu

Adana’da iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle amcasını ve kuzenini vurdu. Ağır yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinin 10 metre uzağında bir evde saklanırken yakalandı.