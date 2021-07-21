Avrupa şampiyonu eski milli boksör evinde ölü bulundu

Türkiye’nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor’da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu.
Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Bursa’da, eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Bursaspor sosyal medya hesabından bir dönem kulübün lisanslı sporcusu olan Küçük için taziye mesajı yayınlayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.
Türkiye’nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor’da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu.
Resul Küçük'ün cenazesinin memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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