Nadiren görülen dev Opah balığı kıyıya vurdu

ABD'nin Oregon eyaletinin kuzey kıyılarına büyük ve renkli bir Opah balığı vurdu. 'Ay balığı' olarak da bilinen Opah balıklarının boyu 2 metre, ağırlığı da 150 kiloya kadar çıkabiliyor.

Seaside Aquarium, okyanuslarda ve tropik iklimlerde yaşayabilen bu balık türünün Oregon bölgesinde 'nadiren görüldüğünü ve öğrencilerin balığı inceleyebilmeleri için balığın yeni eğitim yılına kadar dondurulacağını açıkladı.

ABD'nin Pasifik kuzeybatı kıyısı son haftalarda rekor sıcaklıklarla kavrulurken, Vancouver kıyılarında nabız gibi atan devasa bir sıcak hava dalgası, tahmini 1 milyar deniz canlısının ölmesine, midye ve istiridyelerin kendi kabuklarında pişmesine neden oldu.

Opah'ın da aşırı sıcaklar nedeniyletahmin ediliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden araştırmacı biyolog Heidi Dewar, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Okyanus sıcaklıkları arttıkça bazı deniz organizmalarının kuzeye doğru hareket ettiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak Dewar, Opah'ın kıyıya vurmasının 'net sebebini söylemenin zor olduğunu' da ekledi.

Öte yandan, ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gölde devasa Japon balığına rastlanması üzerine, evcil hayvan sahiplerine uyarı yapılmıştı.

Akvaryumda beslenen Japon balıkları 5 santimetre uzunluğa kadar büyürken vahşi yaşama bırakılanların daha çok büyüdüğü, hızla ürediği ve baskın türe dönüşerek ekosisteme büyük ölçüde zarar verebileceği ifade edildi.