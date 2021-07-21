Aldıkları koyunu motosiklet üzerinde kesim alanına götürdüler

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu taşımaları dikkat çekti.
Baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.
Bursa'da baba ve oğul, aldıkları koyunu kesim alanına motosiklet üzerinde götürdü. O anlar bir başka sürücü tarafından kayda alındı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette 2 kişinin aralarına aldığı koyunu taşımaları dikkat çekti.
Baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.
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