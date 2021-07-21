Kafası cam kavanoza sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye Belediyesi'nde görevli bir personel, yavru bir kedinin başını cam kavanoza sıkıştırdığını görünce kediyi bulunduğu yerden alarak itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiye personeli kediyi kavanozdan kurtardı.

Osmaniye Belediyesi'nde görevli bir personel çöp konteynerinin arkasında yavru bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını gördü. Kedinin kendi çabaları ile kurtulamayacağını anlayan personel, kediyi bulunduğu yerden alarak itfaiye müdürlüğüne götürdü.

Kedinin zarar görmemesi için önce kavanozu bantla saran itfaiyeciler, ardından bir çekiç yardımıyla kavanozu kırdı. Kırılan cam kedinin kafasından çıkartıldı. Daha sonra yavru kedinin kendine gelmesi için kedinin vücuduna su tutuldu.

Cam kavanozdan kurtulan kedi saniyeler içerisinde kaçarak uzaklaşırken kediyi kurtaran personel, görevini yaptığı için itfaiye müdüründen teşekkür aldı.