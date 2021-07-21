Çin'in Henan eyaletinde son 1000 yılın en yoğun yağışı: Ölü sayısı 25'e yükseldi

Çin'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 25'e yükselirken, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) da suların tahliyesi için bir barajı patlattı.

Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'yu vuran son 1000 yılın en büyük yağışları sonucunda yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 25'e yükselirken, kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Bunun yanında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) da yoğun sel sularının tahliyesi için bölgedeki bir barajı patlattı.

Yaklaşık 94 milyon kişinin yaşadığı eyalette metro da sular altında kaldı.

Öte yandan, bölge genelinde ulaşım ve çalışma hayatı kesintiye uğradı ve 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Henan, Çin'de tarım için önemli bir üs konumunda.

Sel nedeniyle, eyalette bulunan ünlü Shaolin tapınağının da hasar gördüğü belirtildi.