İstanbul'da kurbanlıkların kanı baraj sularına karıştı

İstanbul'da kurban kesimi önceden belirlenen alanlarda yapılıyor. Ancak buna rağmen izinsiz alanlardaki kesimin önüne geçilemiyor.

DHA'nın aktardığı haberde, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki görüntüde, bayramın ilk gününde kaçak kesim alanlarında kurban kesimi yapan vatandaşlar, kesilen kurbanların kanlarını Sazlıdere Barajı'na akıttı.

© DHA Kaçak yapılan kurban kesimlerinde, kurbanlıkların kanı Sazlıdere Barajı'na akıtıldı

Baraja karışan bir derenin suları kızıla boyandı.

Dereden Sazlıdere Barajı'na akan kanı gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.