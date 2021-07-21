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    Boticelli - Venüs

    Resmin başyapıtlarını porno olarak yeniden canlandırma uygulaması açan Pornhub'a sanat müzelerinden dava

    © Fotoğraf : Wikipedia
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    Sanatla alakadar olmayanların bile aşina olduğu çıplak ya da erotik imgeli yapıtların canlandırıldığı 'Klasik Çıplaklar' (Classic Nudes) isimli akıllı telefon uygulaması ve interaktif websitesi başlatan Pornhub'a karşı bir dizi müze dava başvurusunda bulundu.

    Dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub'dan bu kez ağırbaşlı sanat müzelerini sallayan bir hamle geldi. Abonelerini Avrupa'nın en saygın müzelerindeki çıplaklık ya da erotizm içeren başyapıtları porno yorumlar eşliğinde ziyarete çıkaran site, 'Klasik Çıplaklar' (Classic Nudes) projesi için Benim Tatlı Elmam (My Sweet Apple) isimli porno grubuyla birlikte tabloları canlandırdı.

    Örneğin Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenen İtalyan ressam Titian'ın 1538 tarihli tablosu Urbino Venüsü mastürbasyon, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen Edgar Degas'nın 1856 tarihli Çıplak Erkek tablosu oral seks sahnesine çevrildi.

    Yapıtların canlandırılmasında 'özgün sanat eleştirisi' yorumlarının seslendirilmesine başvurulmasının yanısıra mahrem köşelerin yakınlaştırılarak ya da büyütülerek gezilebileceği tekniklere yer verildi.

    Böylece genelde birbiriyle iştigal etmeyen porno dünyasıyla sanat dünyası biraraya getirilerek hiç beklenmedik bir kesimden yeni sanat meraklıları devşirilmesi ihtimali doğarken, Daily Beast haber sitesi, müze müdürlerinin Pornhub'a ateş püskürdüğünü duyurdu. 

    Habere göre Pornhub'a 'klasik başyapıtları cinsel istismar' suçlaması eşliğinde 'telif hakları ihlalinden' dava açtıklarını duyuran Paris'teki Louvre Müzesi ile Floransa'daki Uffizi Müzesi, ellerindeki tabloların ete kemiğe büründürülmüş hallerinin kaldırılmasını talep etti.

    Daily Beast'e konuşan Uffizi Sözcüsü, bu sanat eserlerinin kullanılması için izin alınmadığını, oysa İtalya'nın kültürel miras yasalarının sanat eserlerinin ticari kullanımı için müzelerden izin alınmasını ve ödeme yapılmasını gerektirdiğini belirtti. Louve Sözcüsü de avukatlarının porno sitesiyle temasa geçip çalışmanın derhal kaldırılmasını istediğini, aksi takdirde mahkemelik olacaklarını söyledi.

    Fransa'daki Louvre ve D’Orsay, İtalya'daki Uffizi, Britanya'daki Ulusal Galeri, İspanya'daki Prado, ABD'deki Metropolitan hem ziyaretçilere kestikleri biletlerle hem de reprodüksiyon ve diğer hediyelik satışlarıyla adeta para basıyorlar. 

    Diğer yandan 'Bana Çıplakları Gösterin' yayınının ilk edisyonunun tanıtımını üstlenen İtalyan porno yıldızı Cicciolina, sanat dünyasının tanıdığı bir isim. Bir dönem ABD'li sanatçı Jeff Koons ile evli olan ve onunla 1990 Venedik Bienalinde skandal yaratan provokatif çalışmalara imza atan Cicciolina, uygulamanın açılışında, İtalyan ressam Sandro Botticelli'nin 1482–1486 arasında yarattığı Venüs'ün Doğuşu tablosunun bir orji sahnesine çevrilmesini canlandırdı.

    "Porno sanat olarak kabul edilmeyebilir, ancak bazı sanatlar kesinlikle porno olarak kabul edilmelidir" diyen Cicciolina, Pornhub abonelerini 'en büyük sanat müzelerinde yüzeyin hemen altında gizlenen mega porno zulalarına bakmaya' çağırdı.

    "Orada keşfedilmeyi bekleyen paha biçilmez bir porno hazinesi" vaat eden Cicciolina, "Tüm zamanların en iyi pornolarından bazıları Pornhub'da değil, sadece bir müzede bulunabilir" derken kıkırdamayı ihmal etmedi.

    Pornhub'ın Klasik Çıplaklar markasının elçiliğini üstlenen ABD'li porno yıldızı Asa Akira, Instagram hesabından uygulamanın tanıtımını yaparken, şöyle yazdı:

    "Mona Lisa gibi tüm sıkıcı tabloları atlayıp doğrudan Louvre, Museo del Prado, Musee d'Orsay, The Met ve daha nicelerindeki sapık şeylere gitmenize yardım etmeme izin verin. @pornhub ClassicNudes mobil sitesi ile müzeleri benim sesli anlatımımla gezebilirsiniz! Bu kayıtları yaparken 5 yıllık lise eğitimimde öğrendiğimden daha fazla Fransızca öğrendim. Evet, 5 yıl."

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Asa Akira (@asahole)'in paylaştığı bir gönderi

     

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