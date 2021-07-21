Bakan Varank: 'Yeşil altın' deposunu Gaziantep'e kazandırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Antep fıstığının değerine değer kattıklarını kaydeden Varank, "Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep'e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak." bilgisini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dünyadaki rakiplerine lezzetiyle fark atan Antep fıstığının lisanslı deposuna kavuştuğuna işaret edilerek, 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin ilk ve en modern lisanslı deposu ile 'yeşil altın'ın hem ömrünün uzayacağı hem de değerinde satılacağı bildirildi.

Namıdiğer “yeşil altın” Antep fıstığının değerine değer kattık.



Ülkemizin ilk lisanslı deposunu #Gaziantep’e kazandırdık.



Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak.#KalkınmaAjandası pic.twitter.com/eGNdNEBTOE — Mustafa Varank (@varank) July 21, 2021

​