Milli Park yoğunluk nedeniyle kapılarını kapattı

Dört koydaki plajları ve piknik olanaklarıyla günübirlik tatilcilerin uğrak yeri olan Dilek yarımadası Kalamaki Milli Parkı'na saat 14.00'dan itibaren araç girişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sözcü'den Latif Sansür'ün aktardığı haberde, kapatma duyurusunda araç yoğunluğuna dikkat çekildi ve vatandaşların alternatif alanlara yönelmesi istendi. Parka girmek isteyenlerin araç kuyruklarının kilometrelerce uzunluğa ulaştığının fotoğrafları paylaşıldı.
Normalleşmenin ilk hafta sonunda benzer şekilde kapatılan Milli Park'tan yapılan açıklamada, “Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14:00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır.
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