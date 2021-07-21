Bülent Serttaş: Bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun

Bülent Serttaş, koronavirüsten hayatını kaybeden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Taş'ın cenazesine katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Serttaş, aşı çağrısında bulunarak, "Alişan'ı anlayabiliyorum. Nur içinde yatsın. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

Tektaş için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Selçuk Tektaş’ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şıkel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Tektaş’ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti.