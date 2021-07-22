Annesini bıçaklayarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, Tilkilik Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Şadiye Rüzgar'dan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, akşam eve geldiklerinde kadını yatağın altında hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kadının boğazından bıçakla yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, maktulün oğlu Gökhan Rüzgar'ı, cinayetle ilgisi olabileceği şüphesiyle Pamukkale ilçesi İncilipınar Parkı'nda gözaltına aldı.

Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve daha önce de annesinin evini yakma girişiminde bulunduğu belirtilen zanlının, ifadesinde, tartıştıktan sonra annesini boğazından bıçaklayıp motosikletiyle kent merkezine doğru kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.