UNESCO, Liverpool'u Dünya Mirası Listesi'nden çıkardı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İngiltere'nin Liverpool kentini Dünya Mirası Listesi'nden çıkardı. Karara gerekçe olarak, kentin bu listeye girmesinin de temel sebebi olan tarihi rıhtımlarda inşaat nedeniyle 'geri döndürülemez kayıplar' yaşanması gösterildi.

Liverpool Deniz Ticareti Şehri, 2004'ten bu yana Dünya Mirası Listesi'ndeydi. Kentteki altı alan dünya mirası olarak belirlenmişti. Ancak kent, 'kalkınma projeleri' nedeniyle 2012'de alınan karar sonucu 'Tehlike Altındaki Dünya Mirasları' listesine eklenmişti. Dün açıklanan kararla, Liverpool listeden tamamen çıkarıldı.

The United Nations' culture organization has stripped the English port city of Liverpool of its World Heritage status.https://t.co/3wUiIeHCjQ — DW News (@dwnews) July 21, 2021

​Duvar'ın aktardığına göre UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin sanal toplantısının ardından yapılan açıklamada, Liverpool kıyılarının aralarında Everton futbol kulübünün 500 milyon sterlinlik yeni stadyumunun da bulunduğu yeni yapılar nedeniyle 'sıradışı evrensel değerini' kaybettiği belirtildi.

#UPDATE The UN's cultural agency UNESCO has voted narrowly to remove Liverpool's waterfront from its list of world heritage sites, citing concerns about overdevelopment including plans for a new football stadium pic.twitter.com/QTeACym9tV — AFP News Agency (@AFP) July 21, 2021

​Kentin Viktoryen rıhtımlarının bu inşaatlar nedeniyle tarihi değerini kaybettiği vurgulanırken, inşaat şirketi Peel Group'un bölgede daha önceden kullanılmayan alanları dönüştürme amaçlı 5.5 milyar sterlinlik projesinin 'ciddi bozulmaya ve geri döndürülemeyecek kayıplara' yol açtığı, kıyı şeridinin otantikliğinin ciddi ölçüde zarar gördüğü ve karakteristik özelliklerini yok ettiği aktarıldı.

Son 50 yılda listeden çıkarılan üçüncü yer

İngiliz basını, kararı Liverpool için 'utandırıcı' olarak niteledi. İlgili haberlerde, Umman'daki Arabistan Oriksi Barınağı ve Almanya'daki Dresden Elbe Vadisi'nin ardından Liverpool'un son 50 yılda Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılan üçüncü yer olduğuna dikkat çekildi.

Liverpool was named a World Heritage Site in 2004, joining cultural landmarks such as the Great Wall of China, the Taj Mahal, and the Leaning Tower of Pisa.



The city is only the third place to be removed from the prestigious list pic.twitter.com/HoXOxrjoIV — Reuters (@Reuters) July 21, 2021

Belediye Başkanı: Işıldayan bir futbol stadyumu yerine terk edilmiş bir boş alan görmeyi tercih etmek anlaşılmaz

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson ise kararın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve geri alınması için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Anderson, UNESCO'nun kenti 10 yıldır ziyaret etmediğini savunarak kurumun 'yüz binlerce ziyaretçi çekecek ışıldayan bir futbol stadyumu yerine terk edilmiş bir boş alan görmeyi tercih etmesinin anlaşılmaz olduğu' iddiasında bulundu.