Hadise: New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum, kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Şarkıcı Hadise, New York'taki Times meydanındaki fotoğrafını alıntılayarak, "Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" dedi.

Şarkıcı Hadise, New York'taki Times meydanındaki fotoğrafını alıntılayarak, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

"Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum. Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum" diyen Hadise, "Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" ifadesini kullandı.