Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu

Antalya'da kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için hazırlanan gencin planı, olayın gerçekleştiği yerden tanıdıklarının geçmesiyle kısa süreliğine bozuldu. Telefon kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi’nde kız arkadaşı Burcu Turgut’a evlenme teklifi etmek için hazırlanan Batuhan Kulaberoğlu’nun planı, 'tanıdıklar' yüzünden bozuldu.

Yüzüğü çıkartıp dizlerinin üzerine çöken genç, kız arkadaşına yüzüğü uzatacağı sırada olay yerinden kız arkadaşının bir tanıdığı geçti. Genç kız tanıdığına yönelerek 'Dünya çok küçük' dediği esnada, bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, Turgut'u uyararak yüzüğü görmesini sağladı.

Erkek arkadaşına döndüğünde evlilik teklifi aldığını anlayan Turgut, şaşkınlığını gizleyemedi. Rötara uğrayan evlilik teklifinde Kulaberoğlu, kız arkadaşından ‘Evet’ cevabını aldı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan evlilik teklifinin görüntüleri on binlerce beğeni aldı.