Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız, kendine has taklit yeteneği ve şiveleriyle Twitter üzerinden paylaştığı videolar ile biliniyordu.

Turgay Yıldız'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük mücadele verdi, ama başaramadı. Turgay abiyi kaybettik. Toprağın incitmesin. Işıklar içinde uyu güzel insan" denildi.

Büyük mücadele verdi, ama başaramadı. Turgay abiyi kaybettik. Toprağın incitmesin. Işıklar içinde uyu güzel insan ❤️😔🙏🏻 — TURGAY YILDIZ (@turgayyiIdiz) July 22, 2021

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Sanatçının ölüm haberini Levent Üzümcü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Üzümcü, "Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun kardeşim" dedi.

Çok üzgünüm… yolun ışık olsun kardeşim. pic.twitter.com/XEKUNG0sey — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 22, 2021

​Gazeteci Ünsal Ünlü de Yıldız'ın vefat haberini "Turgay'ı kaybettik" diye duyurdu.

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