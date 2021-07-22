Nestle, 'zenci' çağrışımlı çikolatalı kurabiye ismini değiştirdi

ABD'de polisin George Floyd cinayetinin ardından tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestoların yeni bir farkındalık yarattığı dönemde, İsviçre merkezli çok uluslu gıda devi Nestle, çok tutulan çikolatalı kurabiyesinin adını değiştireceğini açıkladı. Şili'de 60 yıldır Negrita adıyla satılan kurabiyeye, 'kültürel olarak uygunsuz' olduğu endişesiyle bundan böyle Chokita denileceği belirtildi.

Nestle changes Chilean cookie name ‘Negrita', says 'maybe culturally inappropriate' https://t.co/ODrUlvWQpK — Republic (@republic) July 22, 2021

Afrika kökenli siyah insanlar için Batı kültüründe 'zenci' manasında kullanılan 'negro' tabirinden gelen 'negrito', 'küçük siyah erkek', 'negrita' da 'küçük siyah kadın' anlamına geliyor. Ancak bazı Latin Amerika ülkelerinde negrito-negrita ve şişko anlamına gelen 'gordo-gorda' tabirleri, siyah veya fazla kilolu olmayan kişiler için de sevecenlik sözleri olarak kullanılabiliyor. Gelgelelim Uruguaylı futbol yıldızı Edison Cavani, bu yıl Instagram'da bir taraftara "Teşekkürler negrito" dediği için kendi itirazlarına ve İspanyolca dili uzmanlarının izahatlarına rağmen ırkçılık suçlamasıyla para cezasına çarptırılmıştı.

Son olarak Nestle'den de 'klişeler ve kültürel temsillerin kullanımı bağlamında markalar ve onların görsel diliyle ilgili artan farkındalığın ışığında uygunsuz olarak değerlendirilebilecek kavramları belirleme çabasıyla isim değişikliği kararı alındığı' açıklaması geldi.

İsmi değiştirilen kurabiyenin paketindeki siyah kadın figürü de kaldırıldı.