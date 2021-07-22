Apartmana girmeye çalışan tilkiye kedi engeli

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak üzerine atladı.

Sivas'ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiye saldıran kedi izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kedinin merdivenlerden inmesinin ardından tilki apartmana girmeye çalıştı. Apartmanın kapısına doğru ilerleyen tilki, kedinin saldırısına uğradı.

Tilkiye arkadan yaklaşan kedi bir anda üzerine atladı. Neye uğradığını şaşıran tilki bölgeden uzaklaşırken, kedi ise bir süre merdivenlerde bekledi. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.