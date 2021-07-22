Clubhouse davet ve bekleme listesini kaldırdı

Clubhouse'un kurucu ortaklar Paul Davison ve Rohan Seth, kullanıcı kaydının artık yalnızca davetlilere açık olmadığını duyurdu. Bir sözcü, şu anda yaklaşık 10 milyon kişinin bekleme listesinde olduğunu ve zaman içinde yavaş yavaş uygulamaya ekleneceklerini kaydetti.
Clubhouse is no longer invite-only https://t.co/WRKLDzcWNB pic.twitter.com/WZAcr6VKr8— The Verge (@verge) July 21, 2021
Teknoblog'un haberine göre bu değişiklik, Clubhouse’un direkt mesaj ürünü Backchannel’ı duyurmasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti. Ekip, lansmanın ilk gününde 10 milyon mesaj ve ilk hafta boyunca 90 milyondan fazla mesaj gönderildiğini söylüyor.
Things to love about Clubhouse:— Clubhouse (@Clubhouse) July 21, 2021
✅ Wonderful people
✅ Fascinating conversations
✅ Backchannel
❌ > ✅ Easy to join
After 16 never-boring months of building, we’re thrilled to share that Clubhouse is now out of beta, open to everyone, and ready to begin the next chapter! pic.twitter.com/vC1g2KfhyQ
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