Yaşlı çiftin buluşması kameraya yansıdı: '58 yıllık evliliklerinde ilk kez bu kadar ayrı kaldılar'

84 yaşındaki Nermin Marta, diyabet, tansiyon ve enfeksiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı. 58 yıldır eşinden hiç ayrı kalmayan Erol Marta, rahatsızlığı nedeniyle evden çıkıp hastaneye gidemedi. 3 hafta ayrı kalan çifti, çocukları hastanede bir araya getirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üç hafta önce diyabet, tansiyon ve enfeksiyon şikayetleri artan Nermin Marta, yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırıldı.

Yürümekte zorluk çeken Erol Marta ise bu süre zarfında eşini göremedi. Annesine refakat eden çiftin kızları Esra Marta Calap, ablasının da devreye girmesiyle babasıyla annesini buluşturma kararı aldı. Babasını hazırlayan Calap, taksiyle hastanenin yolunu tuttu. 3 haftanın ardından asırlık çınarların kavuşma anını ise kızları Calap, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'Gençlerin de bizim gibi olmasını dilerim'

Eşini görünce çok mutlu olduğunu anlatan Erol Marta, "Kızımla eşimi ziyaret ettik. Çok güzeldi, onu çok özlemiştim. 3 hafta onu göremedim. Hem eşim hem ben çok mutlu olduk. 58 yıllık hayat arkadaşım ve bunun sırrı sevgidir. Başka bir şey yok. Gençlerin de bizim gibi olmasını dilerim. Gençler, birbirlerini çok sevsinler ve anlayış göstersinler" dedi.

'Annem de çok sevindi, birbirlerine sarıldılar'

Anne ve babasının ilk defa bu kadar ayrı kaldığını söyleyen Esra Marta Calap, şunları kaydetti: